Карасин рассказал о работе по урегулированию ситуации с украинскими моряками

Работа над урегулированием ситуации вокруг задержанных украинских моряков продолжается, заявил в пятницу, 19 июля, замглавы российского МИД Григорий Карасин. В интервью «РИА Новости» он сообщил, что Москва уделяет этому вопросу должное внимание.
«Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины», — уточнил Карасин.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили, в частности, вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в разговоре президентов упоминалась «идеальная форма» обмена задержанными — «всех на всех».
24 украинских моряка были арестованы после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. 9 июля расследование уголовного дела в их отношении завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы организованной группой. 17 июля срок их ареста был продлен на три месяца.
Источник: Газета Известия
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