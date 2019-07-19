Карасин рассказал о работе по урегулированию ситуации с украинскими моряками

19 июля 2019     10
Карасин рассказал о работе по урегулированию ситуации с украинскими моряками

Работа над урегулированием ситуации вокруг задержанных украинских моряков продолжается, заявил в пятницу, 19 июля, замглавы российского МИД Григорий Карасин. В интервью «РИА Новости» он сообщил, что Москва уделяет этому вопросу должное внимание.

«Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины», — уточнил Карасин.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили, в частности, вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в разговоре президентов упоминалась «идеальная форма» обмена задержанными — «всех на всех».

24 украинских моряка были арестованы после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. 9 июля расследование уголовного дела в их отношении завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы организованной группой. 17 июля срок их ареста был продлен на три месяца.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса
США указали на вред выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Выдача жителям Донбасса российского гражданства наносит вред минским соглашениям. С таким мнением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер у …


Карасин рассказал о работе по урегулированию ситуации с украинскими моряками
Карасин рассказал о работе по урегулированию ситуации с украинскими моряками

Работа над урегулированием ситуации вокруг задержанных украинских моряков продолжается, заявил в пятницу, 19 июля, замглавы российского МИД Григорий Карасин. В …


ЧП в Шереметьево: при взлёте задымился самолёт (ВИДЕО)
ЧП в Шереметьево: при взлёте задымился самолёт (ВИДЕО)

Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines отправлялся из Москвы в Ереван, но на взлетно-посадочной полосе пилоты остановили разбег из-за сильного задымления в кабине …


Дмитрий Белик о том, что МТС не признаёт крымчан и севастопольцев
Дмитрий Белик о том, что МТС не признаёт крымчан и севастопольцев

Крупные материковые компании в который раз отрицают существование Севастополя и Крыма – в этот раз отличилась компания «МТС», которая решила …


В армии Ирана опровергли заявление США о сбитом беспилотнике
В армии Ирана опровергли заявление США о сбитом беспилотнике

Представитель вооружённых сил Ирана заявил, что США не сбивали иранский беспилотник в Ормузском проливе. Источник: Россия Сегодня



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info