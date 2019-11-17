Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Сердечный приступ опасен даже для молодых людей. Особенно это касается тех, кто не следит за своим здоровьем, заявили кардиологи комментируя смерть 41-летнего лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов-Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались.

По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.

«У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: «Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает». Это кратковременные приступы, но они значимы», — цитирует специалиста телеканал «360».

Врачи подчеркнул, что обращать внимание на подобные симптомы очень важно.

Хорошев объяснил, что сердце может остановиться из-за электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Если ощущаются нарушения сердечного ритма, то необходимо обратиться к врачу. Специалист напомнил, что избежать проблем с сердечно-сосудистой системой поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

В октябре ученые назвали признаки скорого сердечного приступа.

Источник: Газета Известия