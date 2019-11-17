Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

16 ноября 2019     20
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Сердечный приступ опасен даже для молодых людей. Особенно это касается тех, кто не следит за своим здоровьем, заявили кардиологи комментируя смерть 41-летнего лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов-Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы. Попытки врачей его спасти успехом не увенчались.

По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, смерть в 41 год — «это чудовищно безвременно», но подобные случае нередки.

«У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: «Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает». Это кратковременные приступы, но они значимы», — цитирует специалиста телеканал «360».

Врачи подчеркнул, что обращать внимание на подобные симптомы очень важно.

Хорошев объяснил, что сердце может остановиться из-за электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Если ощущаются нарушения сердечного ритма, то необходимо обратиться к врачу. Специалист напомнил, что избежать проблем с сердечно-сосудистой системой поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

В октябре ученые назвали признаки скорого сердечного приступа.

Источник: Газета Известия

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