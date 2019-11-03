Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе. По ее словам, метеочувствительность научно не доказана, до сих пор не удалось найти четкой связи между перепадами атмосферного давления и ухудшением самочувствия человека.

Врач отметила, что людей, которые замечают связь между изменением погоды и своим состоянием, не так много.

«Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20%», — цитирует Васильеву РБК.

Она отметила, что в случае с метеочувствительностью важен психологический момент, когда люди ждут изменения погоды и ощущают то изменение артериального давление, которое они в других обстоятельствах и не почувствовали бы.

Ранее 3 ноября врач-терапевт Виктор Лишин сообщил, что аномальное тепло, прогнозируемое в Центральной части России на следующей неделе, может негативно повлиять на самочувствие жителей. По его словам, в группе риска находятся пожилые люди, а также те, кто страдает артериальной гипертензией и диабетом.

Об аномальном тепле, которое придет на следующей неделе в Центральную Россию, метеорологи рассказали 2 ноября. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — от 8 до 13.

Источник: Газета Известия