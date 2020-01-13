Каршеринг от «Яндекса» выйдет на европейский рынок

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» объявил, что в скором времени выйдет на европейский рынок. О планах компании рассказал глава каршерингового подразделения Антон Рязанов, которого цитирует Financial Times.

По его словам, «Яндекс.Драйв» пока не определил город, в котором будет проведен тестовый запуск. Среди возможных вариантов указываются Мадрид, Копенгаген, а также менее крупные города Франции и Италии.

Ожидается, что сервис начнет работу в Европе до конца 2020 года, точная дата пока не определена.

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Планы «Яндекса» совпали по времени с объявлением немецкой компании ShareNow (совместное предприятие автопроизводителей BMW и Daimler) об уходе из США и приостановке деятельности в крупных европейских городах: Лондоне, Брюсселе и Флоренции, отмечает издание.

В начале января стали известны результаты соцопроса, в котором 62 процента опрошенных по всей стране выразили недовольство общественным транспортом. В Москве одной из самых популярных альтернатив оказался каршеринг. В регионах более распространены личные автомобили.

Также «Яндекс» объявил о создании собственного виртуального мобильного оператора. Базой для него может стать оператор Tele2.

Источник: Лента.Ру