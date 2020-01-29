Кассационный суд признал законным приговор блогеру Синице

Второй Кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, передает корреспондент “Известий” из зала суда.

Кассационный суд признал законным приговор блогеру Синице Второй Кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор блогеру Владиславу Синице, передает корреспондент “Известий” из зала суда. Новость дополняется Источник: …



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