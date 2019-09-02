Квартира с высоким рейтингом на Airbnb оказалась чуланом под лестницей

Забронированное туристкой из Великобритании жилье на Airbnb оказалось маленьким чуланом под лестницей. Об этом сообщает The Sun.

Путешественница по имени Зои отправилась в Нью-Йорк и сняла себе квартиру через онлайн-сервис по бронированию жилья Airbnb. Когда девушка приехала заселяться, она была шокирована увиденным.

Жилье, которое сняла Зои, оказалось крошечным «шкафом» под лестницей, а вместо кровати в ее распоряжении был свернутый коврик и пуховое одеяло. Кроме того, в комнате гостьи было небольшое окно и одна вешалка.

Туристка сфотографировала свой ночлег и опубликовала в социальных сетях. «Имейте в виду, что я заплатила 30 фунтов за ночь, и это был самый дешевый вариант, что я смогла найти. Надеюсь, я не ударюсь головой о крышу, когда встану утром. Хотя, похоже, я даже не смогу тут сесть», — пошутила Зои и добавила, что у квартиры был высокий рейтинг и около 100 положительных отзывов.

Ее публикация набрала больше 50 тысяч лайков и множество насмешливых комментариев. Один из подписчиков сравнил это с комнатой Гарри Поттера, а другая пользовательница обвинила девушку в скупости.

В мае турист из Великобритании снял на Airbnb «Чистый дом с отдельной ванной», который оказался грузовым контейнером, незаконно установленным посреди тротуара. За ночь в нем просили 134 евро. По словам путешественника, Airbnb вернул ему деньги после того, как хозяин, представившийся Джейкобом, отказался сделать это.

Источник: Лента.Ру