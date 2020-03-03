Квартиры в Москве подорожали

3 марта 2020     7
Квартиры в Москве подорожали

По итогам февраля 2020 года квартиры в Москве подорожали в среднем на 0,7 процента, до 180,9 тысячи рублей за квадратный метр, следует из материалов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Благодаря дешевеющей ипотеке и вымыванию наиболее доступных предложений темпы роста цен на вторичном рынке жилья Москвы ускорились, — констатируют аналитики. — Однако доходы населения по-прежнему стагнируют, а ситуация в экономике чревата неприятными сюрпризами, которые могут негативно отразиться на динамике ставок (ипотечных — прим. «Ленты.ру»)».

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00:03 — 27 февраля

Как отмечают эксперты, рублевые цены на недвижимость в Москве толкает вверх самое доступное жилье: стоимость однокомнатных квартир в прошлом месяце увеличилась на 1,2 процента, то есть темпы роста цен на «однушки» ощутимо опережали рынок. «Двушки» подорожали на 0,8 процента, а «трешки» и многокомнатные квартиры от рынка отстали — первые прибавили только 0,5 процента, вторые — 0,2 процента.

Ранее, в конце февраля, были названы локации Москвы с самыми большими скидками на квартиры. На самые существенные дисконты в 2019-м, по данным аналитиков, соглашались собственники жилья в районах Арбат, Тверской и Сокольники. В свою очередь, минимальные скидки получили покупатели недвижимости в районах Матушкино, Силино и Новокосино.

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Источник: Лента.Ру

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