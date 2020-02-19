Квартиры в Новой Москве оказались никому не нужны

Квартиры в Новой Москве оказались никому не нужны — в данном районе впервые за семь лет сократился спрос. В прошлом году здесь заключили 4,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 16 процентов меньше, чем в 2018-м. Об этом говорится в материале компании «Метриум», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

При этом в предыдущие шесть лет активность покупателей в Новой Москве год от года только возрастала. В 2014 году спрос на новостройки вырос на 115 процентов, в 2015 году — на 38 процентов, в 2016 году — на 108 процентов, в 2017 году — на 60 процентов, в 2018 году — на 38 процентов. Он же стал самым «урожайным» — 28,8 тысячи заключенных ДДУ.

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00:02 — 4 февраля

Причинами падения интереса к новостройкам ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) эксперты считают снижение доходов населения, реформу долевого строительства (обязательный переход на эскроу-счета), рост цен на жилье и повышение ставок по ипотеке в конце 2018-начале 2019 года.

К концу 2019 года количество жилых комплексов в экспозиции сократилось до 27 — это минимум за всю историю на рынке недвижимости Новой Москвы. Также был установлен антирекорд по количеству новых проектов, появившихся в продаже — всего два. Предыдущий минимум по данному показателю был зафиксирован в кризисный 2014 год — три новых проекта.

По итогам 2019 года средняя стоимость квартиры на первичном рынке Новой Москвы составила 6,46 миллиона рублей (рост за год на 0,85 миллиона рублей). Чаще всего там приобретают жилье площадью в среднем 51,3 квадратного метра.

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Источник: Лента.Ру