Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ
15 июня 2019 17
Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на игроков команды. Об этом сообщает Sports24.
По его словам, необходимость одиннадцатиклассников сдавать единый госэкзамен оказывает психологическое давление на футболистов, однако не является большой проблемой. «Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники», — поделился бывший нападающий российской сборной.