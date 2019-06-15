Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ

15 июня 2019     17
Кержаков пожаловался на необходимость футболистов сдавать ЕГЭ

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на игроков команды. Об этом сообщает Sports24.

По его словам, необходимость одиннадцатиклассников сдавать единый госэкзамен оказывает психологическое давление на футболистов, однако не является большой проблемой. «Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники», — поделился бывший нападающий российской сборной.

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