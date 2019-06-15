Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ

15 июня 2019     8
Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ

Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.

По его словам, молодые игроки очень нервничают и испытывают психологическое давление.

«Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Они думают, как сдали, как сдавать следующий. Кто-то готовился прямо здесь, брал с собой учебники», — цитирует Кержакова Sports24.

Бывший форвард выразил уверенность, что молодые спортсмены не должны растрачивать нервы на экзамены, поэтому правильным было бы изменить сроки сдачи ЕГЭ или возраст.

«Профессионалы должны концентрироваться на игре хотя бы во время матча», — добавил он.

4 июня сообщалось, что каждый пятый выпускник начал принимать препараты от стресса во время ЕГЭ.

Источник: Газета Известия

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