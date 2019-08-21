Киану Ривз снова станет Нео в «Матрице»

21 августа 2019     17
Киану Ривз снова станет Нео в «Матрице»

Актер Киану Ривз вновь сыграет Нео в продолжении фильма «Матрица». Автором сценария и режиссером станет Лана Вачовски.

Роль Тринити, как и в предыдущих частях франшизы, исполнит Кэрри-Энн Мосс, передает Associated Press.

Дата релиза пока не известна.

По словам Ланы Вачовски, идеи «Матрицы» сейчас актуальнее, чем когда-либо.

О начале работы над новой «Матрицей» стало известно в конце июля. Однако тогда сообщалось, что Нео сыграет не Ривз, а Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Крид: Наследие Рокки» и «Черная пантера».

«Матрица» — научно-фантастический боевик братьев Вачовски (Эндрю и Лоуренсом, ныне известными как Лана и Лилли), снятый в 1999 году. Картина изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, оказывается симуляцией, которую создали разумные машины, чтобы подчинить людей себе и использовать их тела как источник энергии. Хакер Нео и повстанцы, освободившиеся из «мира снов», борются с этим. У фильма два продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция»; кроме того, существует множество комиксов и компьютерных игр по мотивам. Трилогия оказала большое влияние как на киноиндустрию (в ней впервые использовано множество спецэффектов, ставших популярными), так и на массовую культуру.

Источник: Газета Известия

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