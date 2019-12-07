Киевлянин пригласил девушку на свидание и показал ей труп

7 декабря 2019     17
Киевлянин пригласил девушку на свидание и показал ей труп

Житель Киева познакомился на сайте знакомств с девушкой, пригласил ее домой и показал ей труп бабушки, спрятанный в кладовке. Об этом сообщает «112 Украина».

Попутно мужчина угрожал женщине убийством. Его жертва сумела выбежать из квартиры и сразу обратилась в полицию.

Прибывшие стражи порядка обнаружили тело 82-летней хозяйки квартиры с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительной информации, смерть пенсионерки наступила в результате удушения.

Подозреваемого задержали. Сначала он отрицал свою причастность к убийству, но затем сознался в содеянном.

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Источник: Лента.Ру

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