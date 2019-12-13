Киев выразил готовность к компромиссам для обмена удерживаемыми лицами

13 декабря 2019     16
Киев выразил готовность к компромиссам для обмена удерживаемыми лицами

Украина готова на серьезные компромиссы при обмене удерживаемыми лицами для возвращения максимального количества украинцев, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы готовы к очень серьезным компромиссам, для того чтобы забрать максимальное количество наших людей», — рассказал он в интервью порталу УНИАН, подтвердив, что обмен предполагается осуществить до конца текущего года.

По словам Пристайко, формула следующего обмена удерживаемыми лицами предусматривает передачу «неравного количества людей».

Украинская сторона пытается учесть и внести в списки на обмен всех известных лиц, лишенных свободы как на территории Крыма и России, так и за пределами линии соприкосновения, уточнил министр.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что есть люди, которые не включены в списки на обмен, потому что считаются пропавшими без вести. Он считает, что миссия Красного Креста должна проверить, живы эти люди или нет, поскольку «до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли».

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже. По итогам переговоров украинский президент Владимир Зеленский заявил о достигнутой договоренности провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря.

10 декабря власти ДНР подтвердили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года. Дату и механизм предстоящего обмена обсудят в ходе очередных переговоров в Минске 18 декабря.

7 сентября Россия и Украина совершили первый обмен удерживаемыми лицами, который проходил по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в Россию, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный СБУ.

Источник: Газета Известия

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