Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

18 декабря 2019     18
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила делегат от ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

По ее словам, это связано с тем, что у украинской стороны нет «механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену». По тем же причинам не удалось выстроить диалог по поводу открытия новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

«Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на нормандской встрече», — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.

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Источник: Газета Известия

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