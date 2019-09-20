Киев назвал дату начала распродажи Украины

20 сентября 2019     17
Киев назвал дату начала распродажи Украины

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на своем сайте для публичного обсуждения проект земельной реформы. В нем, в частности, указано, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения отменяется с 1 октября 2020 года.

Возможность купить землю дадут украинским физическим и юридическим лицам, территориальным общинам, а также государству. При этом суммарная доля земли, находящейся в собственности у одного владельца, не должна превышать 15 процентов от всех участков в регионе и 0,5 процента от земель по всей стране.

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Нынешние арендаторы земли получат приоритетное право ее выкупа по установленной цене без проведения торгов. Им предоставляется беспроцентная рассрочка на пять лет.

Иностранцы смогут получить земли через украинское юридическое лицо или по праву наследства. В последнем случае они обязаны в течение года продать их или передать тому, кто имеет право на законное владение. Например, это можно сделать через подконтрольную компанию, зарегистрированную на Украине.

Отдельно вводится новый вид санкций, запрещающий покупать участки через юридические лица другим странам, физическим и юридическим лицам, а также лицам, ведущим какой-то конкретный вид деятельности.

О планах земельной реформы президент страны Владимир Зеленский рассказал в начале августа, когда стало понятно, что его партия получает большинство в Верховной Раде. В начале сентября он объявил, что парламент должен отменить действующий мораторий до 1 декабря 2019 года. Реформа является одним из основных требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования страны.

Прежние власти Украины отказывались касаться этого вопроса из-за негативного мнения населения и критики со стороны политических оппонентов. По данным опроса, против продажи земель и сейчас выступает почти половина населения. В четверг, 19 сентября, Зеленский призвал украинцев не бояться, что «землю вагонами вывезут китайцы, арабы или инопланетяне».

Источник: Лента.Ру

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