Киев направит Тегерану ноту с перечнем шагов после крушения Boeing

Киев направит Тегерану ноту с перечнем дальнейших шагов, в том числе по вопросу компенсаций, после крушения украинского самолета в Иране. Об этом сообщили в офисе президента Украины 11 января.

Отмечается, что в субботу по инициативе иранской стороны состоялись телефонные переговоры лидеров Украины и Ирана Владимира Зеленского и Хасана Роухани. Иранский президент выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших, «извинился от иранской стороны за трагедию» и признал, что крушение произошло «из-за ошибочных действий военных» Ирана.

«Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Украинский лидер отметил, что признание Ираном своей вины «открыло путь для продолжения его (крушения — Ред.) расследования без каких-либо задержек и препятствий». Зеленский подчеркнул, что тела погибших украинцев должны быть доставлены на родину до 19 января. При этом в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) обещали осуществить репатриацию 20-21 января.

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В тот же день Киев переквалифицировал уголовное дело о крушении с «нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта» на умышленное убийство и уничтожение самолета.

По словам командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) Амира Али Хаджизаде, система ПВО ошибочно приняла гражданский самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было лишь пять секунд на принятие решение, и он сделал неправильный выбор.

Тем не менее в КСИР заявили об ответственности США за произошедшее. Хаджизаде отметил, что в ночь катастрофы в небе над Ираном «было много военных самолетов противника».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. Самолет рухнул через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли.

Источник: Газета Известия