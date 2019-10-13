Киев признал невозможность самостоятельно восстановить Донбасс

Глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии у Киева средств на восстановление Донбасса. Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

По его словам, даже если в ходе обсуждения в «нормандском формате» Донбасс станет подконтрольным Киеву, руководство страны должно понимать, что денег на восстановление региона у него нет. «Где-то придется брать», — отметил Арахамия, добавив, что переговорный процесс в любом случае будет длинным.

Глава «Слуга народа» в Раде подчеркнул, что вопрос о финансировании Донбасса следует поднимать после того, как Киев вернет контроль над территориями. По его подсчетам, затраты на реинтеграцию региона исчисляются десятками миллиардов. «У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 миллиардов долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», — заключил он.

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Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу Минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Источник: Лента.Ру