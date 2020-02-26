Киев рассказал об «очень-очень мощной» подготовке к наступлению России

26 февраля 2020     21
Киев рассказал об «очень-очень мощной» подготовке к наступлению России

Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.

По его словам, власти Украины понимают, что нужно делать в таком случае. Так, недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы. «Там есть ответ, каким образом мы будем это делать», — сказал Данилов.

Он пояснил, что один из пяти сценариев развития ситуации в Донбассе предусматривает вероятность «наступления» России. Однако Данилов не дал подробности, указав, что каждый из имеющихся сценариев подразумевает «достойный ответ» Украины.

1 января украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый является «инерционным», наиболее вероятное событие по нему — это отсутствие любого прорывного результата, кроме обменов пленными, снижения обстрелов и периодических разведений сил на отдельных участках.

Второй сценарий предполагает уступки Киева по Донбассу. Третий — уступки со стороны Москвы ради снятия санкций. Четвертый «компромиссный» вариант заключается в том, что решение проблем с границей решится по формуле «ни вашим, ни нашим». Пятый, маловероятный, сценарий — военное обострение.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в подготовке к военным действиям. В частности, бывший президент Петр Порошенко зимой 2018 года заявлял, что Москва якобы развернула большую военную группировку около границ Украины. В апреле прошлого года бывший секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что Россия якобы готовится к войне в Европе и наращивает на западных рубежах ударные группировки. При этом обвинения России не имели доказательств.

Источник: Лента.Ру

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