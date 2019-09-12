Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР

12 сентября 2019     14
Киев решил упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР

Фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» решила упростить жизнь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила депутат от президентской партии Ирина Верещук, пишут «Новости Донбасса».

По ее словам, парламентарии разрабатывают дорожную карту «маленьких шагов», которые помогут жителям республик «чувствовать себя людьми». В частности, как добавила Верещук, речь идет об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта и пенсий.

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«Мы хотим, чтобы там (в ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») ходила гривна. Мы хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли делать это без дикого количества справок, которые нужно постоянно сдавать», — сказала депутат. Она отметила, что этот вопрос можно решить благодаря электронному кабинету в интернете и тогда «одного выезда будет достаточно».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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Решить кризис пытаются с помощью Минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.

За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.

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Источник: Лента.Ру

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