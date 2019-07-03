Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных». Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Киев не только не возражает, но и предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы и продолжением процесса установки всех удерживаемых лиц, цитирует «Ридус» заявление Олифер в Facebook.

Также пресс-секретарь отметила, что на последней встрече переговорщикам не удалось достичь прогресса в ряде вопросов, в том числе по перемирию на время сбора урожая. Следующая встреча контактной группы запланирована на 17 июля. Олифер выразила надежду на то, что она станет более конструктивной.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

В мае во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными. Уже после инаугурации в непризнанных республиках отметили, что обстрелы со стороны ВСУ, напротив, участились. В частности, в мусульманский праздник Ураза-байрам украинские военные обстреляли мечеть, в которой собрались на службу мирные граждане.

Источник: Газета Известия