Кикабидзе ответил на сообщения о тайных корпоративах в России

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе отреагировал на сообщения о том, что он якобы тайно выступает в России на корпоративах.

«Всё время звонят мне, просят приезжать, приглашают. Я не еду», — сказал артист в интервью сайту kp.ru.

Певец утверждает, что не выступал в России с 2008 года. При этом он сказал, что готов петь для русских, но в другой стране.

По словам Кикабидзе, это не в первый раз, когда появляются слухи о его выступлении на тайных корпоративах.

«Недавно какой-то армянин-депутат мне звонил и сказал, что я куда-то там приеду… Это провокация обычная», — подытожил культурный деятель.

Информацию о тайных выступлениях ранее сообщил актер Малого театра Борис Клюев. Особое внимание он уделил тому, что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии, где он был «просто музыкантом».

Источник: Газета Известия