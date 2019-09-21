Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась фотографией, где на ее лице видны последствия псориаза. Снимок был опубликован в Instagram проекта о красоте и здоровье Poosh, принадлежащим Кортни Кардашьян.

На фотографии можно заметить, что лицо телезвезды покрыто красными пятнами. Сама знаменитость рассказала, что болезнь проявилась у нее около 13 лет назад из-за осложнений после простуды. Периодически ей удается избавиться от высыпаний, однако они появляются снова.

Однако Ким заявила, что несмотря на болезнь, она принимает свое тело таким, какое он о есть, и чувствует себя очень комфортно.

18 мая Ким Кардашьян опубликовала в социальной сети фото своего новорожденного сына, который появился на свет 10 мая от суррогатной матери.

Источник: Газета Известия