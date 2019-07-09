Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По словам девушки, ее друга блогера Виталия Здоровецкого на стадионе задержали 20 охранников.

«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил. Но это была та еще авантюра. <…> Нас уже выпустили из-под стражи, и теперь мы наслаждаемся Бразилией!» — написала она.

В это же время сам Здоровецкий в своем Twitter написал, что его задержали 14, а не 20 человек.

1 июня полуголая Волански выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Позже она объяснила свой поступок.

Как оказалось, модель давно состоит в отношениях с русским пранкером, живущим в США, который в 2014 году также выбегал на поле в финале чемпионата мира.

Источник: Газета Известия