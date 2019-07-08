Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА

8 июля 2019     42
Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» поделился мнением о трансферной работе российских клубов в межсезонье.

«Пока ЦСКА потерял несколько лидеров, а взял только ролевых игроков. Возможно, новый сезон станет проходным для команды и Итудис будет строить новый коллектив. А может, московский клуб еще удивит этим летом», — сказал он.

При этом Кириленко отметил активность «Химкок» и «Зенита», а также выразил надежду, что клубы поборются за место в плей-офф Евролиги.

«Тут у подмосковного клуба побольше шансов. Желто-синие уже несколько лет играют в новом формате Евролиги. К тому же они хорошо комплектуются на следующий сезон. Сохранить Тимму, подписать Карасева и Валиева — хорошие ходы руководства желто-синих», — заметил глава РФБ.

В то же время он высказался о следующем этапе карьеры Тимофея Мозгова. Игрок ранее был отчислен из «Орландо», а теперь место ему также прочат в «Химках».

«Им нужен качественный пятый номер. Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА на внутренней арене и повысят свои шансы достойно выступить в Евролиге», — подчеркнул Кириленко.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА»

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

МИД Грузии осудил брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
МИД Грузии осудил брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало инцидент в эфире телеканала «Рустави 2», где ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента …


В Ярославской области пятилетнего ребёнка привязали к столбу во дворе
В Ярославской области пятилетнего ребёнка привязали к столбу во дворе

Полиция Ярославской области начала проверку после того, как сотрудники опеки обнаружили во дворе дома в селе Юрьевском пятилетнего мальчика, который …


Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА
Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» поделился мнением о трансферной работе российских клубов в межсезонье. «Пока …


Грузинский телеканал «Рустави 2» прекратил вещание из-за брани в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави 2» прекратил вещание из-за брани в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2», в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание. Об …


Бот с вами: тайны будущих сотрудников узнает искусственный интеллект
Бот с вами: тайны будущих сотрудников узнает искусственный интеллект

Узнать о личностных и профессиональных качествах человека можно по особенностям его голоса. В России разработали телефонного бота — помощника работодателей, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты