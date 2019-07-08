Кириленко увидел в переходе Мозгова в «Химки» угрозу для ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» поделился мнением о трансферной работе российских клубов в межсезонье.

«Пока ЦСКА потерял несколько лидеров, а взял только ролевых игроков. Возможно, новый сезон станет проходным для команды и Итудис будет строить новый коллектив. А может, московский клуб еще удивит этим летом», — сказал он.

При этом Кириленко отметил активность «Химкок» и «Зенита», а также выразил надежду, что клубы поборются за место в плей-офф Евролиги.

«Тут у подмосковного клуба побольше шансов. Желто-синие уже несколько лет играют в новом формате Евролиги. К тому же они хорошо комплектуются на следующий сезон. Сохранить Тимму, подписать Карасева и Валиева — хорошие ходы руководства желто-синих», — заметил глава РФБ.

В то же время он высказался о следующем этапе карьеры Тимофея Мозгова. Игрок ранее был отчислен из «Орландо», а теперь место ему также прочат в «Химках».

«Им нужен качественный пятый номер. Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА на внутренней арене и повысят свои шансы достойно выступить в Евролиге», — подчеркнул Кириленко.

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«Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА»

Источник: Газета Известия