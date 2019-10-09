Китайская актриса Ян Гэ рассказала об особенностях советского кино

Самая востребованная в России китайская актриса Ян Гэ рассказала «Известиям» об учебе во ВГИКе.

«Я считаю, что кино должно быть красивым. Сергей Соловьев нас так учил. Когда все остальные на курсе уже начали снимать фильмы, он мучил нас фотографией. Многие возмущались, а он отвечал: сначала надо научиться делать красивым один кадр. Потому что кино — это движущиеся картинки», — сказала Ян Гэ.

По словам актрисы, во ВГИКе она поняла простую вещь: «русское кино хорошо тем, что в нем есть русский дух».

«У каждой большой кинематографии — китайской, корейской или советской — есть свой стиль. Поэтому мне так нравится смотреть старое кино — несмотря на все сложности, русские делали свое», — считает актриса.

Ян Гэ отметила, что особенность отечественного кинематографа заключается в том, что «в СССР режиссеры не гнались за Голливудом, делали что-то особенное и потому получались шедевры».

«Сегодня все равняются на Голливуд. А смысл? У нас никогда не будет таких бюджетов. Наоборот, нужно искать индивидуальность, делать то, что никто еще не делал», — добавила актриса.

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Источник: Газета Известия