Китайская актриса Ян Гэ рассказала об особенностях советского кино

9 октября 2019     23
Китайская актриса Ян Гэ рассказала об особенностях советского кино

Самая востребованная в России китайская актриса Ян Гэ рассказала «Известиям» об учебе во ВГИКе.

«Я считаю, что кино должно быть красивым. Сергей Соловьев нас так учил. Когда все остальные на курсе уже начали снимать фильмы, он мучил нас фотографией. Многие возмущались, а он отвечал: сначала надо научиться делать красивым один кадр. Потому что кино — это движущиеся картинки», — сказала Ян Гэ.

По словам актрисы, во ВГИКе она поняла простую вещь: «русское кино хорошо тем, что в нем есть русский дух».

«У каждой большой кинематографии — китайской, корейской или советской — есть свой стиль. Поэтому мне так нравится смотреть старое кино — несмотря на все сложности, русские делали свое», — считает актриса.

Ян Гэ отметила, что особенность отечественного кинематографа заключается в том, что «в СССР режиссеры не гнались за Голливудом, делали что-то особенное и потому получались шедевры».

«Сегодня все равняются на Голливуд. А смысл? У нас никогда не будет таких бюджетов. Наоборот, нужно искать индивидуальность, делать то, что никто еще не делал», — добавила актриса.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Хочу снять в России мюзикл-сказку»

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Слепая зона: что известно о сообщениях по поводу выхода США из Договора по открытому небу
Слепая зона: что известно о сообщениях по поводу выхода США из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей конгресса по международным делам Элиот Энгель, ссылаясь на неизвестные «сообщения», утверждает, что Дональд Трамп намерен вывести …


Россия отреагировала на обвинения в использовании соцсетей для помощи Трампу
Россия отреагировала на обвинения в использовании соцсетей для помощи Трампу

Кремль не увидел ничего нового в отчете комитет сената США по разведке, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки …


Китайская актриса Ян Гэ рассказала об особенностях советского кино
Китайская актриса Ян Гэ рассказала об особенностях советского кино

Самая востребованная в России китайская актриса Ян Гэ рассказала «Известиям» об учебе во ВГИКе. «Я считаю, что кино должно быть …


Россия понадеялась на дружбу с Грузией
Россия понадеялась на дружбу с Грузией

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется нормализовать отношения с Грузией. Об этом сообщает ТАСС. Руденко рассказал …


Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв
Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв

Скончался бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрёв, занимавший эту должность в 2008–2013 годах. Ему было 70 лет. Об этом во …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты