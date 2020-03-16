Китайская экономика небывало упала

Китайская экономика показала небывало плохие результаты по итогам первых двух месяцев 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей этой страны.

По данным правительства, промышленный рост в январе-феврале упал на 13,5 процента по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Снижение на фоне распространения коронавируса стало рекордным за последние 30 лет.

В декабре, до начала эпидемии, китайское промышленное производство демонстрировало рост на 6,9 процента. Отмечается, что масштабы падения превзошли ожидания аналитиков. Также значительно снизились показатели экспорта китайской продукции — на 17,2 процента.

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Эксперты прогнозируют, что на восстановление экономики страны уйдет несколько месяцев даже после полного преодоления эпидемиологического кризиса.

По данным на 16 марта, число заболевших во всем мире превысило 169 тысяч. 6,5 тысяч из них умерли, 77,2 тысячи полностью вылечились. Темпы заражения в Китае заметно снизились, и за последнюю неделю количество инфицированных выросло примерно на 100 человек.

Источник: Лента.Ру