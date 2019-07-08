Китайский эксперт оценил амбиции Украины в освоении Арктики

Заявления украинских чиновников о желании страны участвовать в освоении Арктики можно расценивать как стремление повысить международный статус страны. Однако у Киева момент нет возможностей стать активным «арктическим игроком» без нормализации отношений с РФ

Об этом заявил «РИА Новости» старший научный сотрудник аналитического центра Taihe, специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган.

Кроме того, аналитик считает, что в стране еще существует внутренний политический кризис. Это делает невозможным эффективное сотрудничество Киева со странами-членами Арктического совета.

В июне газета High North News со ссылкой на посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщила, что Киев думает о том, чтобы стать «арктическим игроком».

Он указал на это в ходе визита на Шпицберген, куда прибыл для того, чтобы подтвердить планы Киева активизировать сотрудничество с Осло по вопросам Арктики.

Источник: Газета Известия