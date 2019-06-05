Китай впервые запустит ракету с морской платформы

Китай в среду, 5 июня, осуществит первый в истории страны космический запуск с морской стартовой платформы.

Ракета-носитель «Чанчжэн-11» с несколькими космическими аппаратами должна стартовать с подвижной платформы в Желтом море, пуск запланирован на 12:30 по местному времени (07:30 мск), передает «РИА Новости».

Четырехступенчатая ракета «Чанчжэн-11» предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников (до 350 кг). Первый полет состоялся в сентябре 2015 года. В общей сложности было совершено шесть пусков с космодрома Цзюцюань.

27 мая разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».

Источник: Газета Известия