Китай испытал аппарат для посадки на Марс

14 ноября 2019     33
Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в районе города Хуайлай провели испытание аппарата для посадки на поверхность Марса. На проведении теста присутствовали официальные лица и журналисты. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС.

«Испытание прошло успешно», — подвели итог организаторы.

В ходе испытания с высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения аппарата со скоростью, соответствующей гравитации на планете.

В июле ученые из Китая заявили о завершении строительства марсохода для первой миссии КНР к Марсу, которая запланирована на 2020 год.

В 2017 году стало известно, что Китай рассчитывает отправить космическую миссию к Марсу и стать первой страной, которая совместит в ней орбитальные и наземные исследования. По словам главного конструктора проекта Чжан Жунцяо, работа ведется по трем направлениям: орбитальному аппарату, посадочному модулю, а также марсоходу.

Орбитальный аппарат получит данные об атмосфере красной планеты, ее магнитном поле, температуре и ландшафте, а марсоход изучит поверхность планеты и проведет тестирование оборудования, которое будет использоваться в следующей миссии для сбора образцов почвы и скальной породы.Полученные данные могут дать ответы на вопросы о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Где в Севастополе отключат воду 14 ноября
Где в Севастополе отключат воду 14 ноября

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды до 11 часов (ориентировочно) производиться не будет в район улиц: …


Все подробности бойни в колледже в Благовещенске
Все подробности бойни в колледже в Благовещенске

Утром 14 ноября студент из Благовещенска (Амурская область) пришел с охотничьим ружьем Иж-81 к зданию колледжа строительства и коммунального хозяйства, ранил …


Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье

09:57 Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как в Забайкалье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли …


Самый большой путепровод на трассе «Таврида» наполовину готов
Самый большой путепровод на трассе «Таврида» наполовину готов

Сейчас на путепроводе собирают металлоконструкции пролетного строения. Это несущие балки коробчатого сечения, объединенные монолитной железобетонной плитой проезжей части. Строительная высота …


В Севастополе раскрыли кражу самоката
В Севастополе раскрыли кражу самоката

32-летняя жительница Ленинского района Севастополя припарковала самокат около входа в магазин, а сама зашла за покупками. Мимо проходил 26-летний парень, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты