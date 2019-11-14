Китай испытал аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) в районе города Хуайлай провели испытание аппарата для посадки на поверхность Марса. На проведении теста присутствовали официальные лица и журналисты. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС.

«Испытание прошло успешно», — подвели итог организаторы.

В ходе испытания с высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения аппарата со скоростью, соответствующей гравитации на планете.

В июле ученые из Китая заявили о завершении строительства марсохода для первой миссии КНР к Марсу, которая запланирована на 2020 год.

В 2017 году стало известно, что Китай рассчитывает отправить космическую миссию к Марсу и стать первой страной, которая совместит в ней орбитальные и наземные исследования. По словам главного конструктора проекта Чжан Жунцяо, работа ведется по трем направлениям: орбитальному аппарату, посадочному модулю, а также марсоходу.

Орбитальный аппарат получит данные об атмосфере красной планеты, ее магнитном поле, температуре и ландшафте, а марсоход изучит поверхность планеты и проведет тестирование оборудования, которое будет использоваться в следующей миссии для сбора образцов почвы и скальной породы.Полученные данные могут дать ответы на вопросы о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

Источник: Газета Известия