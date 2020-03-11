Китай окажет гуманитарную помощь Италии для борьбы с COVID-19

11 марта 2020     6
Китай окажет гуманитарную помощь Италии для борьбы с COVID-19

Китай выразил готовность оказать гуманитарную помощь Италии для борьбы с коронавирусом. Также, при согласии Рима, возможна отправка медицинских специалистов. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо, сообщает «РИА Новости».

«Мы не забудем поддержку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время во время эпидемии. Сейчас мы также готовы твердо стоять рядом с итальянским народом», — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Несмотря на острую потребность в масках и других медицинских товарах, Китай готов наладить экспорт в Италию необходимых товаров и оборудования, подтвердил министр. Также он заметил, что при необходимости в Италию могут направить и китайских экспертов для оказания помощи итальянским коллегам.

Ван И подчеркнул, что помощь и поддержку также окажут некоторые китайские провинции и города, а также предприятия, у которых дружественные отношения с итальянской стороной.

«Мы обязательно одержим победу над эпидемией», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Число умерших от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Италии за последние сутки увеличилось на 168 и достигло 631 человека. Об этом во вторник, 10 марта, заявил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли. Он добавил, что общее число инфицированных в Италии на данный момент составляет 8514 человек.

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Источник: Газета Известия

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