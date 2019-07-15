Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times.

Издание, ссылаясь на записку о реорганизации компаний Skyrizon и Beijing Xinwei Technology, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей, отмечает, что заявка на покупку акций «Мотор Сич» в компетентные органы Украины подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Соответствующее решение Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля.

В случае одобрения инициативы Skyrizon может стать владельцем более 50 процентов акций «Мотор Сич». Издание напоминает, что предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона.