Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения
украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times.
Издание, ссылаясь на записку о реорганизации компаний Skyrizon и Beijing Xinwei Technology, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей, отмечает, что заявка на покупку акций «Мотор Сич» в компетентные органы Украины подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Соответствующее решение
Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля.
В случае одобрения инициативы Skyrizon может стать владельцем более 50 процентов акций «Мотор Сич». Издание напоминает, что предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона.
Согласно Global Times, в Китае имеется 13 типов и более 1 200 единиц авиационных двигателей, изготовленных «Мотор Сич». Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.
В сентябре 2018 года вице-премьер
Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.
В мае 2015 года
Верховная Рада Украины денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Тогда же украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с Москвой.
Источник: Лента.Ру
В Крыму проведут новый конкурс по покупке сейнера взамен "Норда"
Министерство транспорта Крыма проведёт еще один конкурс по закупке сейнера взамен арестованного на Украине судна “Норд”, сообщил заместитель министра Андрей Ксензов …
Три автомобиля столкнулись у села Гончарного
Накануне вечером на участке трассы, где не разрешен обгон, водитель Мерседеса решил обогнать Ниву. При этом по касательной задел внедорожник …
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД …
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times. Издание, ссылаясь на записку о …
«Команда Чалого» едва не подожгла памятник Казарскому
Организаторы несанкционированного митинга 12 июля на территории Матросского бульвара не подали надлежащим образом уведомление о проведении публичного мероприятия. Запустив фейерверк, …