Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

15 июля 2019     14
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times.

Издание, ссылаясь на записку о реорганизации компаний Skyrizon и Beijing Xinwei Technology, опубликованную 12 июля Шанхайской фондовой биржей, отмечает, что заявка на покупку акций «Мотор Сич» в компетентные органы Украины подана 7 июня и принята к рассмотрению 21 июня. Соответствующее решение Антимонопольного комитета Украины ожидается 22 июля.

В случае одобрения инициативы Skyrizon может стать владельцем более 50 процентов акций «Мотор Сич». Издание напоминает, что предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление Вашингтона.

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