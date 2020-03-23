Китай передал России более 25 млн защитных масок

23 марта 2020     13
Китай передал России более 25 млн защитных масок

Самолет Ан-124 Военно-космических сил (ВКС) России доставил 25,5 млн индивидуальных защитных масок из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 23 марта.

Маски были доставлены на аэродром Чкаловский, уточняет РЕН ТВ.

Ранее, 19 марта, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

Российский лидер высоко оценил результатов в противодействии распространению заболевания, которое достигло китайское руководство и народ этой страны.

Стороны договорились о дальнейшей взаимопомощи и углублении взаимодействия в области медицины и разработки лекарств.

Как рассказал «Известиям» 16 марта посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, российское правительство в разгар эпидемии в КНР направило туда военный самолет с медицинскими масками, перчатками, защитными очками и спецодеждой объемом около 2 млн 227 тыс. комплектов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 марта, всего в мире заболело COVID-19 более 294 тыс. человек, умерли 12 944. Международное статистическое агентство Worldometers указывает 23 марта, что число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов.

Источник: Газета Известия

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