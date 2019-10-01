Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

1 октября 2019     40
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости».

Работу над этой трехступенчатой ракетой КНР начала с 1980-х годов и уже в 2009 году ее должны были показать публике. Однако осуществить это не удалось. При этом в 2012 году страна все-таки приступила к ее испытаниям.

Длина ракеты – 21 метр, а диаметр достигает 2,5 метров. Как отмечает агентство, дальность полета DF-41 составляет от 12 тыс. до 14 тыс. километров. Запуск такой ракеты можно производить как с наземной установки, так и подвижной железнодорожной платформы.

В 2017 году стало известно, что Китай разместил DF-41 на границе с Россией. Но эксперты тогда сразу же отметили, что подобные действия говорят о высоком уровне межгосударственного доверия и служат знаком для президента США Дональда Трампа.

25 сентября сообщалось, что Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль.

Источник: Газета Известия

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