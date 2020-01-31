Китай решил вернуть находящихся за рубежом граждан провинции Хубэй

31 января 2020     15
Китай решил вернуть находящихся за рубежом граждан провинции Хубэй

Правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей провинции Хубэй, в которой началось распространение пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Такое решение было вызвано тем, что жителя Ухани и провинции Хубей за границей сталкиваются с практическими трудностями. Ранее Управление гражданской авиации Китая санкционировало некоторым китайским авиакомпаниям выполнение чартерных рейсов в закрытый из-за коронавируса Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.

Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти этой страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве 31 января ожидается до +1 °С
В Москве 31 января ожидается до +1 °С

07:51 В Москве в пятницу, 31 января, ожидается до +1 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России. …


Китай решил вернуть находящихся за рубежом граждан провинции Хубэй
Китай решил вернуть находящихся за рубежом граждан провинции Хубэй

Правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей провинции Хубэй, в которой началось …


Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут
Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут. …


Режим ЧС введен в приграничном поселке Забайкалья
Режим ЧС введен в приграничном поселке Забайкалья

Режим ЧС для мобилизации всех ведомств на фоне распространения коронавируса в соседнем Китае введен в поселке Забайкальск, где расположен международный …


Путин оценил призыв Силуанова к бережливости
Путин оценил призыв Силуанова к бережливости

Президент России Владимир Путин оценил призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости. Его слова передает РИА Новости. На заседании совета …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты