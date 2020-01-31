Китай решил вернуть находящихся за рубежом граждан провинции Хубэй

Правительство Китая организует специальные чартерные рейсы китайских авиакомпаний для доставки на родину из-за рубежа жителей провинции Хубэй, в которой началось распространение пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Такое решение было вызвано тем, что жителя Ухани и провинции Хубей за границей сталкиваются с практическими трудностями. Ранее Управление гражданской авиации Китая санкционировало некоторым китайским авиакомпаниям выполнение чартерных рейсов в закрытый из-за коронавируса Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии в Китае возросло до 213 человек, всего заражено 9356 человек.

Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти этой страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

Источник: Газета Известия