Киты-убийцы съели детеныша сородича на глазах у людей

13 октября 2019     14
Киты-убийцы съели детеныша сородича на глазах у людей

Несколько косаток убили детеныша горбатого кита на глазах у людей, отправившихся на морскую экскурсию в Австралии. Об этом пишет ABC.

Нападение произошло недалеко от побережья города Баллина в Новом Южном Уэльсе. По словам командира судна Дина Фукса (Dean Fuchs), самец и самка горбатого кита вместе с детенышем мирно плавали недалеко от их лодки, однако были внезапно окружены стаей косаток, насчитывающей около 30 особей.

Им удалось отбить детеныша от взрослых. Одна из участников экскурсии Джули Каммингс (Julie Cummings) рассказала, что косатки практически задушили детеныша, прыгая на него и закрывая отверстие, через которое он дышал. «Последний раз мы видели детеныша, когда он плыл на спине, а вокруг рта у него была кровь. Тогда мы поняли, что косатки успешно провели охоту», — вспомнила Каммингс.

Родители пытались спасти кита, но косаток было слишком много. Они съели детеныша и кружили вокруг судна на протяжении двух часов, принося к нему куски китового жира.

Каммингс призналась, что это зрелище она не забудет еще долго. «Это было печально, но в то же время потрясающе», — отметила она.

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют «китами-убийцами».

В декабре 2018 года сообщалось, что стая косаток увязалась за женщиной, купающейся в море. Опасения оказались напрасными: через несколько минут косатки оставили женщину в покое и уплыли от берега.

Источник: Лента.Ру

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