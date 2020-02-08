Кит Ричардс из The Rolling Stones бросил курить в 75 лет

8 февраля 2020     19
Кит Ричардс из The Rolling Stones бросил курить в 75 лет

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс рассказал в интервью нью-йоркской радиостанции Q104.3, что он бросил курить в возрасте 75 лет. Об этом сообщает в пятницу, 7 февраля, издание NME.

Интервьюер подчеркнул, что порой бросить курить сложнее, чем избавиться от наркотической зависимости, на что музыкант ответил утвердительно. Тем не менее Ричардс заявил, что с октября прошлого года он не притрагивался к сигаретам. 18 декабря ему исполнилось 76 лет.

Впервые заядлый курильщик, в разное время страдавший алкогольной и наркотической зависимостью, объявил о намерении избавиться от пристрастия к курению в феврале 2019 года.

«Я пытался бросить курить, но безрезультатно», — пожаловался музыкант, добавив, что сигареты слишком доступны и распространены, поэтому он всегда закуривал снова.

Ричардс родился в 1943 году. Со своим школьным другом Миком Джаггером он основал The Rolling Stones в 1962-м. Ему многократно предъявляли обвинения в хранении и употреблении запрещенных веществ. Об избавлении от наркозависимости он заявил в 2006 году.

22 июня 2019 года сообщалось, что Мик Джаггер вернулся на сцену после операции по замене искусственного сердечного клапана, после чего The Rolling Stones продолжили свой No Filter Tour.

Источник: Газета Известия

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