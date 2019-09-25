Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финал «Игры престолов»

25 сентября 2019     13
Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финал «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в «Игре престолов», признался, что до сих пор не видел финального сезона сериала. Его слова передает The Independent.

Харингтон подчеркнул, что это было сознательным решением из-за критики финала поклонниками «Игры престолов». «Я знаю, через что нам пришлось пройти, чтобы снять его, и это было тяжело, и все вкладывали в это любовь и силы. Мы знали, что мы все делаем правильно. И мы знали, что это правильно для наших персонажей, потому что мы жили с ними десятилетие», — отметил актер.

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08:16 — 20 мая

В августе писатель Джордж Мартин, по книгам которого была создана «Игра престолов», рассказал, как на него повлияла концовка сериала. Месяцем ранее он осудил поклонников шоу за токсичность.

В мае фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов», который они сочли неудачным. В ответ участвовавшие в проекте актеры Софи Тернер и Айзек Хемпстед-Райт сказали, что зрители имеют право на собственное мнение, однако их петиция с просьбой переделать последние эпизоды является неуважением по отношению к создателям шоу.

Источник: Лента.Ру

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