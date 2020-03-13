Клиентам банка разрешили не платить кредиты из-за коронавируса

13 марта 2020     2
Клиентам банка разрешили не платить кредиты из-за коронавируса

Крупнейший коммерческий банк Грузии TBC Bank разрешил своим клиентам в течение трех месяцев не выплачивать кредиты. Это связано с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное кредитной организацией заявление.

«Мы приняли решение предложить трехмесячный льготный период на взнос кредитов физическим лицам, микро, малому и среднему бизнесу», — сообщили в банке. Уточняется, что такая мера также распространяется на организации, которые работают в туристической и пищевой индустрии.

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20:27 — 11 марта

В соседней Армении, где тоже зафиксировано несколько случаев заболевания COVID-19, решили ускорить вывод из обращения старых банкнот. Это делается из-за существующего мнения о том, что вирус может передаваться через деньги.

На Украине будут дезинфицировать платежные карты и банкноты, поступающие из коммерческих банков. В России же говорят, что при изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе, и от коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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