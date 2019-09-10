Климатолог пообещал москвичам теплую осень и задержку зимы

10 сентября 2019     12
Климатолог пообещал москвичам теплую осень и задержку зимы

В этом году можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы в Московском регионе, что обусловлено климатическими изменениями в столице. Такой прогноз озвучил замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов во вторник, 10 сентября.

«Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса», — сказал специалист, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что начало зимы также обычно задерживается, что видно по датам старта отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели.

Также ученый призвал не удивляться теплой осени, поскольку теперь это уже не аномалия, а российский климат. По словам Семенова, теплое начало сентября диктует антициклон, который установился над европейской частью России. Он ожидает, что бабье лето придет во второй половине сентября и начале октября.

Ранее в августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

Источник: Газета Известия

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