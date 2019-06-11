Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет. Свое мнение глава ведомства высказал на своей официальной странице Facebook во вторник, 11 июня.

При этом разговоры об интеграции к 2025 году он назвал полной глупостью, так как процесс должен был быть запущен уже давно.

«Кто-то слышал, что за 10 лет (государство станет членом Евросоюза. — «Известия») — уже реальнее, но всё еще глупости. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра», — написал Климкин в соцсети.

Несмотря на такие прогнозы, министр выразил надежду на то, что рано или поздно Украина «станет на голову лучше всех предыдущих кандидатов» и вступит в ЕС.

8 июня спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал мнение, что у страны высокие шансы на членство в Евросоюзе в период с 2025 по 2027 год, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва. По его словам, государства подписали межпарламентское соглашение, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии Киева на пути к вступлению в Европейский союз.

За несколько дней до этого широкий резонанс вызвали слова президента Владимира Зеленского. Он якобы сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском о том, что «Украина в Евросоюзе — это смерть российского имперского проекта и мощный удар по российскому авторитаризму». После этого пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский дословно повторил целый абзац из выступления своего предшественника на съезде партии «Европейская солидарность».

В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституцию, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению европейского объединения Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.

Источник: Газета Известия