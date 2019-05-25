Климкин оценил заявление России по украинским морякам

25 мая 2019     44
Климкин оценил заявление России по украинским морякам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал вялым и беззубым комментарий МИД России относительно решения Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter-аккаунте.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — написал Климкин.

Он отметил, что Москва должна вернуть украинские корабли и освободить арестованных моряков. Этот твит министр проиллюстрировал фотографией своих обнимающихся коллег и подписал: «А так выглядит простое дипломатическое счастье».

Ранее решение трибунала прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, выполнив поставленные условия, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению проблем цивилизованным способом.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Москва должна освободить три украинских корабля и 24 моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. О выполнении этого решения необходимо доложить до 25 июня.

В свою очередь в МИД России заявили, что задержание украинских судов в Черном море не входит в юрисдикцию международного арбитража, а Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора между Москвой и Киевом по этому вопросу.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, а все 24 моряка, находившиеся на судах — арестованы. Киев счел действия Москвы актом военной агрессии.

Источник: Лента.Ру


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