Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

14 марта 2020     8
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные YouTube.

Видео появилось на официальной странице конкурса 12 марта и оказался самым популярным среди всех конкурсантов. Кроме того с момента релиза ролик занимает первое место на вкладке «В тренде» видеохостинга.

Официальная премьера клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант». Тогда же сообщалось, что группа выступит на международном конкурсе в расширенном составе.

О том, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе, стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas.

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

Источник: Газета Известия

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