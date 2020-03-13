Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров

13 марта 2020     18
Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров

Клип российской группы Little Big на песню Uno набрал за сутки более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Музыканты представили композицию для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». В настоящее время под видео поставили 427 тысяч лайков. Ролик также занял первое место на вкладке «В тренде» в российском сегменте YouTube.

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Победный кринж

Песня Little Big для «Евровидения» стала хитом за одну ночь. С кем они соревнуются?

Ранее 13 марта стало известно, что клип Little Big оказался самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных музыкальных видео. Работа Little Big была выпущена вечером 12 марта. Большинство остальных участников «Евровидения» представили организаторам свои работы уже к 10 марта. Видео на трек Uno опередило по просмотрам клип украинской группы Go_A, ранее удерживавший первую позицию с 1,01 миллиона просмотров. Ролик украинцев был опубликован на канале конкурса в феврале.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно 2 марта. Конкурс должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Источник: Лента.Ру

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