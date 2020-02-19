Клуб «Активное долголетие» откроется в подмосковных Луховицах

В городе Луховицы Московской области в рамках губернаторского проекта создадут клуб «Активное долголетие». Об этом сообщает региональное минсоцразвития.

Как рассказала глава ведомства Ирина Фаевская, клуб создадут на базе комплексного центра соцобслуживания. Люди старшего поколения смогут заниматься в нем разными видами деятельности, от спорта до творчества, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По данным минсоцразвития члены клуба смогут заниматься скандинавской ходьбой, йогой, физкультурой, танцами, пением, творчеством, а также изучать компьютерную грамотность, смотреть фильмы и посещать бассейны. Кроме того, для них будут организовывать экскурсии по культурным и историческим местам Подмосковья.

21 января глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о том, что благодаря изменения в пенсионном законодательстве страны, на пенсию в 2019 году вышло на 355 тыс. человек меньше. В будущем, по мнению Дроздова, увеличится число тех, кто досрочно выйдет на пенсию. Это произойдет прежде всего благодаря многодетным матерям

Источник: Газета Известия