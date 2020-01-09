Клуб из Нидерландов хочет арендовать Кокорина вместо Смолова

Главный тренер нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» Дик Адвокат заинтересован в переходе в его команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Спорт-Экспресс». Бывший главный тренер петербургского клуба и сборной России хотел бы арендовать хорошо знакомого ему 28-летнего форварда до конца сезона-2019/20.

Ранее «Фейеноорд» проявлял интерес к другому российскому футболисту — форварду «Локомотива» Федору Смолову. Экс-нападающий «Динамо» также известен Адвокату и ранее выступал за команду из Роттердама (14 матчей и 1 гол в сезоне-2010/11). Клуб из Нидерландов был готов арендовать 29-летнего Смолова, однако «железнодорожники» ответили отказом.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года после перехода из «Динамо». Осенью 2011-го форвард дебютировал в сборной России именно при Адвокате. Тренер покинул национальную команду после чемпионата Европы-2012, а футболист успел провести в ней при голландском специалисте шесть игр. Всего на счету зенитовца 48 матчей и 12 голов в сборной.

Футболист не играл за «Зенит» в официальных матчах с 7 октября 2018 года, когда его команда принимала «Краснодар». После той встречи футболист в компании друга, полузащитника кубанского клуба Павла Мамаева, отправился в Москву, стал участником двух драк, а потом — судебного процесса. За хулиганство и нанесение побоев игроки в мае 2019 года они были приговорены к реальным срокам и освободились из колонии 17 сентября. Новый контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан только на один сезон — до лета 2020 года.

20 сентября сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в регистрации Александра Кокорина на участие в чемпионате России вне регистрационного периода, таким образом, он сможет принять участие в официальных матчах не ранее следующего года.

Источник: Газета Известия