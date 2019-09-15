Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

15 сентября 2019     17
Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом тайме команды обменялись голами: на точный удар форварда «Борнмута» Каллума Уилсона забитым мячом ответил нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин.

Во второй половине игры Уилсон оформил дубль. Еще один забитый мяч на счету Рйана Фрейзера.

После пяти туров «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с семью очками располагается на восьмом месте в чемпионате Англии. В активе «Эвертона» столько же баллов, но «ириски» уступают нескольким соперникам по дополнительным показателям и находятся на 11-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 21 сентября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере
Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере

В Ванкувере состоялся турнир UFC Fight Night 158. В главном поединке вечера американец Джастин Гэтжи нокаутировал своего друга Дональда Серроне …


Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в …


МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В МЧС России предупредили о сильном ветре, который ожидается в Москве в воскресенье. Об этом 15 сентября пишет «РИА Новости» …


Второй созыв Заксобрания: с какими идеями пришли во власть новые депутаты?
Второй созыв Заксобрания: с какими идеями пришли во власть новые депутаты?

Официальные итоги выборов городская избирательная комиссия огласила в среду. Ещё до первой сессии нового созыва несколько человек отказались от мандатов. …


Гардемарины ждут погоды, чтобы выйти в море на галере XVIII века
Гардемарины ждут погоды, чтобы выйти в море на галере XVIII века

В эти выходные съемочная группа фильма «Гардемарины IV» начала осваивать галеру «Десна». Пока она стоит на причале в Севастополе. По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты