Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

1 сентября 2019     24
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

Власти США подтвердили нанесение удара по позициям группировок, аффилированных с запрещенной в России террористической сетью «Аль-Каида» в окрестностях города Идлиб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США подполковника Эрла Брауна.

По его словам, операция была направлена против главарей боевиков, которые ответственны за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям.

Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба. По некоторым данным, в момент удара в штабе мог находиться главарь «Джебхат ан-Нусры» (также запрещена в России) Мухаммед аль-Джулани. Он должен был принимать участие в совещании со своими союзниками.

По заявлению американские военных, его устранение должно снизить возможность террористов дестабилизировать регион и осуществлять дальнейшие атаки.

24 августа израильских ВВС нанесли удар по иранским объектам в Сирии. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба.

Источник: Газета Известия

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