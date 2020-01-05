Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

5 января 2020     47
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американские военнослужащие международной антитеррористической коалиции не пострадали. Атаки могли повредить иракским мирным жителям, огонь велся в «зеленой зоне» Багдада. Как рассказал официальный представитель штаба операции полковник Майлс Кэггинс, за последние два месяца по иракским базам было совершено 13 ударов.

4 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.

Источник: Лента.Ру

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