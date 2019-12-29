Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение», — цитирует его ТАСС.

Также Козак указал, что у самих Соединенных Штатов «другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности», отметив, что если бы речь шла об их собственной, то «решения принимались бы другие».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал американский оборонный бюджет, который предусматривает введение ограничений против компаний, занимающихся реализацией «Северного потока – 2».

Госдепартамент дал европейским подрядчикам месяц на то, чтобы остановить укладку труб газопровода. Швейцарская компания Allseas уже вывела суда из зоны строительства в Балтийском море.

26 декабря глава российского Минэнерго Александр Новак отметил, что проект будет реализован в любом случае. Задержка из-за санкций может составить до полугода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Против проекта выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США.

Источник: Газета Известия