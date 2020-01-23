Коза-мутант с «человеческим лицом» ошеломила жителей деревни

mirror.co.uk

Жители индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, ошеломлены рождением козы, морда которой напоминает человеческое лицо. Об этом сообщает издание The Mirror.

Коза-мутант родилась несколько дней назад. Ее владелец Мукешжи Праяпап (Mukeshji Prajapap) предполагает, что животное страдает циклопией. Однако у новорожденной козы два глаза.

Некоторые жители деревни поклоняются козе как олицетворению божества. Страдающие редкими заболеваниями животные часто привлекают повышенное внимание верящих в реинкарнацию жителей Индии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури волонтеры обнаружили на улице щенка, у которого из головы растет хвост. Ветеринары осмотрели щенка с аномалией и заключили, что дополнительный хвост не соединен ни с какими жизненно важными органами.

Источник: Лента.Ру